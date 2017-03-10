Девять чудес мировой гастрономии на одной тарелке

Эхо московского Вранья Вот и мэр Москвы Сергей Собянин напрямую подтвердил, что все, о чем мы пишем уже три месяца - абсолютная правда. Но правда имеет оборотную сторону -…

Свинина и специи Вы любите разговаривать с идиотами людьми, которые ничего не понимают в предмете беседы? А доказывать им что-то - пробовали? Для…

Пресс-конференция по онкологии. Включайте субтитры! Вчера в Москвоском доме журналиста состоялась большая пресс-конференция по онкологии "Как победить рак". Говорят, что московские власти…

Овощи надо есть даже зимой Да-да, пусть "пластмассовые". А что делать? Других-то нет даже и летом. Круглый год одно и то же, за редким и, как правило, беспредельно…

Трагедия турецкой кухни и крымско-татарский Поль Бокюз Поль Бокюз - величайший французский повар XX-го века. Мнения, высказанные в данной статье, являются моими личными. Я их никому не навязываю, но…

Недавно летал в Стамбул - лет ми спик фром май харт Недавно летал в Стамбул, но не успел рассказать Вам - зачем и почему. А фотоаппарат в этот раз с собой не брал, поэтому придется рассказывать на…

Блины на опаре, в печи Самые важные способности для кулинарии это умение думать и делать выводы. И нет ни одной мельчайшей детали, о которой не стоило бы задуматься.…

Благословен дом, благоухающий по утрам блинами Какую невесту выбрать сыну? Ту, что воскресным утром встанет на час раньше других, чтобы напечь блинов к завтраку. Пусть и быстрых - не на…